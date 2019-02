“Conoscere per amare e proteggere il territorio” Questo è il leit motiv sottolineato dal responsabile del Cai di Castellammare di Stabia questa sera per la presentazione del Trail Campania a Vico Equense: Ravello, Positano, Amalfi alcune tappe fra le più prestigiose dell’edizione 2019, la manifestazione seguita da sempre da Positanonews , organizzata dalla società sportiva Aequa Trail Running di Vico Equense, presieduta da Michele Volpe.

Il Trail Campania 2018 è stato presentato nella sala delle Colonne alla Santissima Trinità e Paradiso, presenti il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore e l’assessore allo sport Lucia Vanacore, il vicesindaco di Positano Francesco Fusco ed il sindaco di Amalfi Daniele Milano e tanti altri . Nutritissima la pattuglia dei positanesi col nostro Fabio Fusco, Giovanni Cuccaro e Vito Attanasio che ha esposto il percorso meraviglioso di Positano. Novità per Ravello che partirà direttamente in verticale per passare per monte Cerro a Scala dove avvenne la tragedia dell’aereo svedese fino a Santa Maria dei Monti .

La corsa in alta quota, o skyrunning, è sicuramente uno degli sport più affascinanti e duri: la naturale fatica della corsa di lunga durata, a livello anche di maratona, si somma con la quota, con i forti dislivelli, con le avverse condizioni climatiche, con i pericoli tipici della montagna, in un “mix” che mette a dura prova il fisico e la psiche degli atleti, anche i più preparati, ma li rigenera a contatto con la natura . Alla prima gara di Ravello seguiranno il Beach Trail di Positano il Trail delle Ferriere di Amalfi, poi al Vesuvio e il Vertical Monte Finestra a cava de’ Tirreni ed altri ancora fra le province di Salerno, Napoli, Avellino, Caserta e Benevento