Tragedia nel Parco del Vesuvio, 50enne muore in seguito ad un malore mentre passeggiava in bicicletta

Questa mattina un 50enne di Cercola è uscito di casa con la sua bicicletta per regalarsi una passeggiata tra il verde del Parco Vesuvio. Ma, mentre stava attraversando la pineta insieme ad altri amici, è stato colto da un improvviso malore ed ha perso conoscenza. Immediatamente è stato allertato il personale del 118 che, aiutato dai Vigili del Fuoco, ha attraversato la pineta a bordo di un fuoristrada poiché l’ambulanza non era in grado di attraversare la folta vegetazione. Purtroppo, quando sono giunti sul posto per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La zona è stata posta sotto sequestro ed è stata aperta un’inchiesta. Si attende, inoltre, l’esame autoptico sulla vittima.