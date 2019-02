Tragedia Flamengo: incendio al centro sportivo, almeno 10 morti

Rio de Janeiro, Brasile. Tragedia nella notte dov’è andato in fiamme il centro d’allenamento del Flamengo, il “George Helal”.

Ecco cos’è successo: la parte che ha preso fuoco è quella che veniva utilizzata come alloggio per i ragazzi delle giovanili, quelli che arrivano da altre città e che studiano e si allenano a spese del Flamengo.

Non ci sono ancora conferme ma per il momento si parlerebbe di 10 morti, si tratterebbe di quattro ragazzi delle giovanili, due ragazzi in prova e quattro dipendenti del centro sportivo e 3 feriti gravi.

Le identità non sono state rese note, ma il tenente colonnello dei pompieri ha detto a TV Globo che si tratta di giovani tra i 14 e i 17 anni.

È molto probabile dunque che le vittime di questa tragedia siano proprio dei ragazzi che sognavano di diventare giocatori professionisti con la maglia rossonera del Flamengo.

Una vera e propria tragedia che ha sconvolto il Brasile e non solo.