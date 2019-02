Tragedia ad Angri. Il 19enne Mario Di Napoli, muore stroncato da un improvviso malore.

Angri. Una tragedia quella che ha colpito la cittadina salernitana. Tragedia ad Angri dove ha perso la vita un giovane di soli 19 anni, Mario Di Napoli. Il ragazzo è stato stroncato improvvisamente da un malore. Sul posto, a casa sua, è immediatamente arrivata un’ambulanza ed i paramedici hanno cercato di rianimarlo per quasi un’ora , ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno provveduto ad informare la Procura di Nocera Inferiore. Ora si attende di conoscere le cause che hanno portato al decesso del 19enne.