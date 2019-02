Tragedia ad Angri. Il 19enne Mario Di Napoli, colto da improvviso malore, muore per strada

Angri. Una tragedia quella che ha colpito la cittadina salernitana. Il 19enne Mario Di Napoli, mentre percorreva Via Don Carlo la Mura, nei pressi del Liceo Scientifico, si è accasciato improvvisamente al suolo ed è morto. I soccorsi non sono riusciti a salvargli la vita. Per un’ora i sanitari del 118 gli sono state praticate le manovre di rianimazione ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno provveduto aad informare la Procura di Nocera Inferiore. Ora si attende di conoscere le cause che hanno portato al decesso del 19enne.