Torre del Greco. Nel giorno di San Valentino 51enne tenta di uccidere la compagna ma lei riesce a salvarsi

Torre del Greco. Ieri si festeggiava San Valentino e purtroppo la cronaca ci riporta un episodio che ci parla di un amore malato. Nel pomeriggio, in via Vittorio Veneto, un 51enne a tentato di uccidere la propria compagna. Ma ricostruiamo i fatti. Alcuni passanti hanno fermato una pattuglia della Polizia Locale facendo notare che da un balcone era stato appena lanciato un grosso coltello. E proprio da quel balcone si è affacciato un uomo asserendo che il coltello era semplicemente caduto in modo accidentale. Intanto al locale Commissariato era giunta una nota relativa al ritrovamento di un coltello in strada e ad una lite in un appartamento della zona. Gli agenti della Polizia si sono immediatamente recati in via Vittorio Veneto dove hanno visto una donna affacciata al balcone che chiedeva aiuto. Hanno, quindi, raggiunto l’appartamento ed hanno trovato la donna in stato confusionale poiché era stata appena aggredita dal suo compagno che aveva dapprima tentato di strangolarla con una cintura e poi aveva provato a colpirla con un coltello che, per fortuna, la vittima era riuscita a strappare dalle mani dell’uomo ed aveva gettato dal balcone. Il 51enne è stato tratto in arresto e condotto presso il carcere di Poggioreale.