Torre del Greco. Arrestato un 17enne, spacciava droga nascondendola negli ovetti di cioccolata

Torre del Greco. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato hanno tratto in arresto un 17enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti, a seguito di un’attività investigativa, hanno notato il ragazzo a bordo di un ciclomotore che, dopo essersi accorto della loro presenza, cercava di fuggire infilandosi in una traversa senza via di uscita e continuando la fuga a piedi verso la vicina campagna. Inseguito, il 17enne veniva bloccato mentre cercava di disfarsi di un ovetto di cioccolato al cui interno erano contenuti sette involucri contenenti cocaina per un peso di 5 grammi. Altra sostanza stupefacente veniva rinvenuta nella tasca dove, avvolti in un tovagliolo, nascondeva 0,7 grammi di marijuana ed una somma di 85 euro, probabile ricavo dello spaccio. Anche l’abitazione del minorenne veniva sottoposta a perquisizione che permetteva di rinvenire all’interno di un armadio un bilancino di precisione, un coltellino, degli ovetti di cioccolato che servivano per nascondere le dosi di droga, nonché varie banconote per un totale di 2.785 euro. Il 17enne si trova ora nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.