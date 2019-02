Tommaso Naclerio lanciato dal sindaco di Agerola Luca Mascolo. Ecco come. Mascolo , che ha un ruolo importante, dirigente dell’ente idrico in Campania, fra i referendi del PD in provincia di Napoli , lancia il suo uomo . A scendere in campo, in vista delle primarie regionali del 3 marzo prossimo, c’è Tommaso Naclerio. Il consigliere delegato al Turismo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luca Mascolo, è candidato in cima alla lista di Leo Annunziata (sindaco di Poggiomarino, che ambisce alla poltrona di segretario regionale) nel collegio Torre del Greco in rappresentanza dell’intera area torrese e stabiese, a sud di Napoli. Al momento Annunziata, candidato voluto fortemente dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, insieme al capogruppo regionale Mario Casillo e a Lello Topo, resta il grande favorito per la successione ai vertici del partito di Assunta Tartaglione.

«Il nostro obiettivo è quello di recuperare la fiducia dei tanti militanti del Pd e del nostro popolo – afferma Tommaso Naclerio – ribadendo che la vocazione e la militanza in un partito non è semplice appartenenza ad una bandiera, ma coerenza con un bagaglio di valori e ideali. Puntiamo dunque a far tornare il Pd al centro del sistema politico regionale e nazionale, anche alla luce dei disastri che il governo populista–sovranista giallo-verde sta creando a livello nazionale».

Un Pd che, sui Monti Lattari, vive una fase di appannamento contraddistinta anche dalla chiusura della storica sezione di Pimonte, avvenuta diverse settimane fa.

«Siamo qui per dare inizio ad una serie di iniziative nell’area sud di Napoli – continua Naclerio – per aprire un corso nuovo per il nostro partito. Vogliamo innanzitutto mandare un messaggio importante ai cittadini, quello di andare in massa a votare domenica prossima perché l’Italia e la Campania hanno bisogno di un Pd forte, autorevole, con un segretario votato da una maggioranza larga. Il nostro auspicio, pertanto, è che ognuno dei tesserati possa coinvolgere altre persone, dando così forza al nostro partito per salvare il Paese dalla deriva».

Il congresso campano avrà ovviamente dei risvolti importanti, anche in vista del test elettorale del 2020, quando i cittadini si recheranno alle urne per il rinnovo del consiglio regionale. Ed è chiaro che, una eventuale vittoria di Annunziata alle primarie del 3 marzo, blinderebbe la ricandidatura di Vincenzo De Luca a governatore l’anno prossimo. A contendere la segreteria ad Annunziata saranno il deputato Umberto Del Basso De Caro e la dirigente scolastica Armida Filippelli.