Terremoto in Puglia epicentro a mare al largo di Vieste tasera alle 20:00 in punto una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a 10km di profondità ha colpito il mare Adriatico, appena al largo dalle coste garganiche. La scossa è stata distintamente avvertita a Vieste, ma fortunatamente non ha provocato alcun danno.