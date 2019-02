Terremoto a Londra a ovest dell’aereoporto di Gatwick . Ecco cosa è successo Una rarissima scossa di terremoto ha colpito stamani la città di Londra con epicentro dieci miglia ad ovest di Gatwick dove è situato uno dei quattro principali aeroporti della città. L’evento, di magnitudo 3.7, è stato registrato alle 3.40 locali del mattino e ha generato allarme sia nella capitale che, soprattutto, nel West Sussex, dove l’evento è stato avvertito chiaramente dalla popolazione. Londra, per la sua storia geologica, è interessata di rado dai terremoti. Non sono stati segnalati per ora danni.