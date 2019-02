“TEATROAMOREMIO” Rubrica di Arte & Cultura – ONDACINEMA

L’ultima classifica in programma per quest’anno è la più attesa e difficile: scegliere il miglior attore italiano vuol dire confrontarsi con leggende che tutto il mondo ci invidia. Alla fine di un ballottaggio dolorosissimo, scegliamo lui…

Raramente sveliamo nell’introduzione a una delle nostre classifiche qualche retroscena sulle scelte redazionali. Non lo abbiamo fatto, ad esempio, qualche mese fa, quando abbiamo eletto Monica Vitti la più grande attrice del cinema italiano. Lo facciamo ora perché l’occasione lo richiede: Gian Maria Volonté è il nostro miglior attore italiano di sempre davvero al termine di un testa a testa con il secondo classificato. Mai come in questo caso, infatti, i votanti si sono divisi sulla scelta del primo posto, premiando in modo deciso l’interprete milanese e Marcello Mastroianni. Due facce di un’unica medaglia: ovvero l’industria cinematografica al suo massimo, quella del ventennio 1960-1980, capace di ramificarsi in quattro-cinque filoni che hanno tutti goduto di una gloria internazionale tuttora viva.

Da una parte il cinema di genere e quello che ora chiamiamo politico, dall’altra la commedia all’italiana e le pellicole di respiro internazionale dei grandi cineasti come Vittorio De Sica e Federico Fellini. In mezzo, un unico singolare incontro, in campo neutro, in “Todo Modo” di Elio Petri. Così si potrebbe sintetizzare il binomio che troverete in testa alla nostra speciale classifica. Il resto è comunque tutta leggenda: ci sono tutti gli altri moschettieri della nostra commedia, c’è il principe dei comici, colui che creò la maschera cui tutti si sarebbero ispirati, e poi c’è anche il cinema contemporaneo. Sono sei i nomi di professionisti in vita e ancora operativi, meno della metà delle venti posizioni. Una scelta che non è un banale ritorno al classico e al sicuro, ma semplicemente una constatazione: i sei attori in questione hanno ancora una filmografia in divenire, con molte loro performance da rivalutare e riconsiderare al riparo dai rischi dell’attualità, pericoli che non corrono i capolavori, davvero innumerevoli, che gli altri quattordici possono vantare.

Campania, Lazio e Lombardia le Regioni più rappresentate, ma è un altro dato il che colpisce: nel citare venti protagonisti del nostro cinema, inevitabilmente ne restano fuori molti altri e, se fosse possibile allungare l’elenco, ci accorgeremmo di quanto l’arte della recitazione ha avuto un peso specifico eccezionale nel permettere ai film simbolo del secolo scorso di rimanere scolpiti nella memoria collettiva. Ecco, con questi due volumi della nostra classifica abbiamo voluto fare qualcosa di insolito, se si può dire così, per una webzine di critica cinematografica moderna: abbiamo messo da parte considerazioni storiche e critiche, appunto, e ci siamo lasciati trasportare dalle sensazioni più immediate che ci muovono nella visione di una pellicola. E anche se una visione più professionale spinge a tenere presenti molti e diversi elementi, ciò che per prima cosa resta negli occhi e nel cuore sono loro: i protagonisti sulla scena. E il cinema italiano su questo aspetto ha avuto le migliori fortune del mondo.

20. EDUARDO DE FILIPPO (Napoli, 24 maggio 1900 – Roma, 31 ottobre 1984)



19. GINO CERVI (Bologna, 3 maggio 1901 – Castiglione della Pescaia, Grosseto, 3 gennaio 1974)



18. MASSIMO GIROTTI (Mogliano, Macerata, 18 maggio 1918 – Roma, 5 gennaio 2003)



17. SERGIO CASTELLITTO (Roma, 18 agosto 1953)



16. VALERIO MASTANDREA (Roma, 14 febbraio 1972)



15. PEPPINO DE FILIPPO (Napoli, 24 agosto 1903 – Roma, 27 gennaio 1980)



14. FILIPPO TIMI (Perugia, 27 febbraio 1974)



13. MASSIMO TROISI (San Giorgio a Cremano, Napoli, 19 febbraio 1953 – Roma, 4 giugno 1994)



12. ELIO GERMANO (Roma, 25 settembre 1980)



11. GIANCARLO GIANNINI (La Spezia, 1 agosto 1942)



10. VITTORIO DE SICA (Sora, Frosinone, 7 luglio 1901 – Neuilly-sur-Seine, Francia, 13 novembre 1974)



9. ALDO FABRIZI (Roma, 1 novembre 1905 – Roma, 2 aprile 1990)



8. TONI SERVILLO (Afragola, Napoli, 25 gennaio 1959)



7. NINO MANFREDI (Castro dei Volsci, Frosinone, 22 marzo 1921 – Roma, 4 giugno 2004)



6. TOTO’ (Napoli, 15 febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967)



5. UGO TOGNAZZI (Cremona, 23 marzo 1922 – Roma, 27 ottobre 1990)



4. ALBERTO SORDI (Roma, 15 giugno 1920 – Roma, 24 febbraio 2003)



3. VITTORIO GASSMAN (Genova, 1 settembre 1922 – Roma, 29 giugno 2000)



2. MARCELLO MASTROIANNI (Fontana Liri, Frosinone, 28 settembre 1924 – Parigi, Francia, 19 dicembre 1996)



1. GIAN MARIA VOLONTE’ (Milano, 9 aprile 1933 – Florina, Grecia, 6 dicembre 1994)