Una svolta storica per i militari dell’Esercito Italiano avere finalmente un sindacato

Napoli – “Un sindacato per i militari dell’esercito italiano è una data storica per tutto il personale dell’ Esercito, una vera e propria conquista”. Così il Consigliere Regionale, Generale Carmine De Pascale Capogruppo della Lista De Luca Presidente sulla firma apposta ieri pomeriggio dal Ministro della Difesa, alla costituzione del primo sindacato dei militari dedicato al personale della Forza Armata.

“Sono anni che chiedevamo un riconoscimento di questo tipo. Era, sopra ogni cosa, una questione di giustizia sociale – aggiunge ancora il Consigliere Regionale Carmine De Pascale – anche perché noi militari avevamo sempre acconsentito ed indicato che la strada giusta era quella di autorizzare i sindacati, salvaguardando però nel contempo non solo compiti e prerogative strettamente militari; ma anche gli stringenti criteri apposti sulla materia dalla Corte costituzionale. Questa traguardo rappresenta infine – conclude il Consigliere Regionale Carmine De Pascale – una svolta anche perché i sindacati saranno un sano esempio di democrazia interna in quanto potranno rappresentare in modo trasversale tutti i soggetti che faranno richiesta di iscrizione, indipendentemente cioè dal grado, dall’età anagrafica e di servizio militare del richiedente”.