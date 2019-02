Lucio Esposito

Mostra al Museo George Vallet in Villa Fondi di Piano di Sorrento

Sarà visibile per la prima volta qui in penisola la seconda metà del ninfeo di Pipiano, allestito e montato nella sala della villa Fondi, per il momento , in attesa di essere definitivamente sistemato accanto all’altra metà nel parco. Si preannuncia, inoltre, una piacevole sorpresa costituita dall’arrivo da Napoli Museo Archeologico, della statua del Pugilatore datata I sec d.C. in marmo di afrodisia, ritrovata fuori porta Parsano, negli anni ’60, in occasione della costruzione delle case popolari.

Sabato 9 febbraio alle ore 11.30 sarà inaugurata la mostra “Surrentum Vacanze da imperatori” presso il Museo Archeologico “Georges Vallet” a Villa Fondi. Interverranno il Sindaco Vincenzo Iaccarino, Anna Imponente direttore del Polo Museale della Campania, Tommasina Budettadirettore del Museo “G. Vallet”.