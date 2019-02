SUORE OBLATE DEL BAMBIN GESU’. 100 anni di storia da ricostruire

Le suore del Bambin Gesù di Sorrento, residenti nella ex Villa Rubinacci, il 6 novembre 2019 compiono 100 anni di presenza sul territorio. Esse intendono organizzare una serie di eventi relativi alla loro storia. Fino agli anni settanta hanno svolto lavori di istruzione tenendo le classi elementari. La madre Superiora, suor Monica, si è rivolta a noi di Positanonews per invitare coloro i quali hanno frequentato questo istituto a fornire ricordi, immagini, fotografie, ovviamente in copia, per preparare una grande mostra fotografica diretta da Gian Franco Capodilupo. Nell’idea di fare cosa giusta e valida Positanonews affianca e supporta invitando ad un passa parola proficuo e costruttivo.

Per certo sappiamo che nel 1960 frequentavano questa scuola con Suor Bernadetta, Carla Aprea, Massimo e Paolo Iaccarino, Angela Aprea, Adriana Ruocco, i Miniero di via Rota, e tante altre persone. Tirate fuori i vostri ricordi per la costruzione di una storia, la nostra storia.