STRADA CHE PORTA AL CIMITERO DI MOIANO DIMENTICATA DA TUTTI

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Ecco, questa è la strada che porta al cimitero di Moiano.

Una strada dimenticata da tutti ma dal popolo di Moiano no, questa situazione è così dal 2011, sono ben 9 anni che questa strada è chiusa, impedendoci di raggiungere il cimitero con facilità, obbligando a salire le scale, che anch’esse sono in uno stato di abbandono. A questo punto chiedo al sindaco, che è di Moiano, è giusto???

Portare nel 2019 i morti a spalla per più di 100 scale? E fare una “fatica” per andare dai nostri cari per portare un semplice fiore?

E poi vi ricordo che in questa strada ci sono famiglie con anziani… è giusto???

FONTE AEQUA NEWS