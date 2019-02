STORIA DI SANREMO ULTIMI DUE ANNI – CHI SARA’ IL PROTAGONISTA 2019 ?

STORIA ULTIMI DUE ANNI FONTE REPUBBLICA

SANREMO – ANNO 2017 VINCE GABBANI

È Francesco Gabbani il vincitore della 67esima edizione del Festival di Sanremo. La sua Occidentali’s Karma ha conquistato da subito il pubblico grazie anche alla coreografia con lo scimmione ballerino. L’artista ha vinto nella categoria dei Campioni dopo aver trionfato nell’edizione 2016 fra le Nuove proposte con Amen. Al secondo posto si piazza Fiorella Mannoia, superfavorita della vigilia, con Che sia benedetta, terzo posto per Ermal Meta e Vietato morire, al quale va anche il Premio della critica “Mia Martini” mentre Mannoia conquista il Premio della sala stampa radio&tv “Lucio Dalla”. Come da regolamento, Gabbani rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest. “Per me è un trionfo già aver avuto la possibilità di condividere il palco con Fiorella Mannoia – commenta Gabbani a caldo – non me l’aspettavo questa vittoria. Magari in un angolino del mio cuore ci speravo, ma non me l’aspettavo proprio. Devo ancora realizzare. Sono molto gioioso…”.

ANNO 2018 SANREMO CON LA COPPIA ERMAL E FABRIZIO SBANCA

CON ALTISSIMI ASCOLTI

Sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente i vincitori della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Al secondo posto Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza, terza Annalisa con Il mondo prima di te. Ecco il podio con, al primo posto, i protagonisti dell’unico “caso” di questa edizione che ha tenuto banco per i primi giorni del festival. “Nessun senso di rivalsa, solo tanta felicità” dicono i vincitori. “Non abbiamo mai pensato ai pronostici, se ci avessimo pensato saremmo entrati in ansia da prestazione”, dice Meta. “E’ un palco che fa paura – aggiunge Moro, ma quando vai su un palco pensi a fare quello che sai fare. Io ho cominciato a salire sul palco quando avevo sedici anni, ora ne ho quarantatrè”.

Laura Pausini che esce dall’Ariston e finisce di cantare fra la folla in delirio, Favino straniero e commosso nel monologo da La notte poco prima delle foreste, Mannoia con Baglioni in Mio fratello che guardi il mondo e Baglioni con Pausini in Avrai, la standing ovation per Ornella Vanoni, i Campioni che spingono al massimo, balla la vecchia di Lo Stato sociale, ballano i nonni di Renzo Rubino che il cantante si porta sul palco e sui social spopola l’hashtag #favinonudo. Gran finale per il Sanremo dei record, Big in campo e ospiti fino alla proclamazione del vincitore. Rispunta anche Fiorello, ma al telefono mentre sul palco c’è l”amica risanata’ Laura Pausini. “Claudio sei perfetto, Laura sei perfetta. Complimenti per il successo del festival. Mi viene da pensare a chi condurrà l’anno prossimo: gira voce che la Rai abbia già contattato il Papa e Melania Trump”. Nel pomeriggio la benedizione di Adriano Celentano che ha mandato un messaggio di complimenti al direttore artistico. E i complimenti del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che twitta: “Sanremo, Italia. Un bel Paese si racconta.