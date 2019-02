STORIA E CURIOSITA’ SANREMESI

Alcune cose che non sapevi su SanRemo e il Festival della canzone italiana: raccolta di aneddoti e curiosità

Il primo festival della canzone italiana non fu organizzato a Sanremo bensì in un locale della Versilia, La Capannina, nel 1948. Dopo due anni di esperimenti si decise di organizzarlo a Sanremo, dal 1951. Inizialmente la sede non era il teatro Ariston, bensì il Casinò. Fino al 1954 il festival si poteva solamente ascoltare via radio, poi vi fu l’avvento della televisione, dal 1955.

Durante l’edizione del 1967 il cantante Luigi Tenco viene ritrovato morto nella sua camera d’albergo. Si parla di suicidio, addirittura a causa della delusione a seguito della sua eliminazione dal Festival, ma molti dubbi rimangono sulle modalità e su come si presenta la scena del suicidio. E’ vero che in quel periodo aveva un rapporto difficile con la cantante Dalida (la stessa che ritrovò il corpo) e che diverse perizie calligrafiche hanno dimostrato che il biglietto confessione ritrovato nella sua camera appartenesse effettivamente a Tenco:

Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda “Io tu e le rose” in finale e ad una commissione che seleziona “La rivoluzione”. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao. Luigi.

Ma è anche vero che il foro di proiettile era sulla tempia sinistra (Tenco non era mancino). E, soprattutto, non fu mai ritrovato il proiettile. L’unica spiegazione logica (ma assurda al tempo stesso) è che uno dei presenti alla scena del ritrovamento si sia portato a casa un ricordo… La riapertura del caso nel 2005 ha confermato il suicidio ma non ha spiegato queste incongruenze.

Nel 1980 viene tolta l’orchestra, e i cantanti si esibiscono su basi in cassetta. Concorrono anche i cantanti stranieri. L’orchestra dal vivo torna nel 1990.

Dal 2004 sparisce la distinzione tra Big e Nuove proposte, e il vincitore viene decretato direttamente dal pubblico con il televoto (via telefono e via sms)

Il record di vittorie (quattro) appartiene a Claudio Villa e a Domenico Modugno. Iva Zanicchi è invece la donna che ha vinto più edizioni (tre).

I più presenti a Sanremo, oltre agli eterni Pippo Baudo e Mike Bongiorno, sono Peppino di Capri e Milva (15 edizioni)

Chi snobba il Festival di Sanremo

Sanremo privilegia la musica popolare/commerciale, e alcuni grandi artisti italiani lo hanno sempre volutamente evitato: Francesco Guccini, Fabrizio De Andrè, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Edoardo Bennato.

Chi vince dopo Sanremo

Non sono pochi i casi in cui giurati e pubblico del festival hanno toppato come dice il presentatore Baudo. Alcune canzoni inizialmente snobbate sono poi diventate dei successi nei mesi successivi e non solo, come:

Vado al massimo e Vita spericolata di Vasco Rossi, che si classifico penultima al Festival del 1983, per poi diventare una canzone mito.

Stessa sorte per Donne di Zucchero, classificatasi penultima nell’edizione del 1985.

Incredibile miopia della giuria per Almeno tu nell’universo di Mia Martini (solo nona nel 1989).

Solo quindicesimo posto per Cosa resterà degli anni ottanta di Raf.

Salirò di Daniele Silvestri si classificò quattordicesima nel 2002 ma fu una delle canzoni tormentone dell’anno

anche Mentre tutto scorre dei Negramaro del 2005 non ebbe fortuna al festival.

Tutti i vincitori delle edizioni del Festival di Sanremo:

1951: Nilla Pizzi – Grazie dei fiori

1952: Nilla Pizzi – Vola colomba

1953: Carla Boni / Flo Sandon’s – Viale d’autunno

1954: Giorgio Consolini / Gino Latilla – Tutte le mamme

1955: Claudio Villa / Tullio Pane – Buongiorno tristezza

1956: Franca Raimondi – Aprite le finestre

1957: Claudio Villa / Nunzio Gallo – Corde della mia chitarra

1958: Domenico Modugno / Johnny Dorelli – Nel blu dipinto di blu (Volare)

1959: Domenico Modugno / Johnny Dorelli – Piove (Ciao ciao bambina)

1960: Tony Dallara / Renato Rascel – Romantica

1961: Betty Curtis / Luciano Tajoli – Al di là

1962: Domenico Modugno / Claudio Villa – Addio… addio

1963: Tony Renis / Emilio Pericoli – Uno per tutte

1964: Gigliola Cinquetti / Patricia Carli – Non ho l’età (Per amarti)

1965: Bobby Solo / New Christy Minstrels – Se piangi se ridi

1966: Domenico Modugno / Gigliola Cinquetti – Dio come ti amo

1967: Claudio Villa / Iva Zanicchi – Non pensare a me

1968: Sergio Endrigo / Roberto Carlos – Canzone per te

1969: Bobby Solo / Iva Zanicchi – Zingara

1970: Adriano Celentano / Claudia Mori – Chi non lavora non fa l’amore

1971: Nada / Nicola Di Bari – Il cuore è uno zingaro

1972: Nicola Di Bari – I giorni dell’arcobaleno

1973: Peppino Di Capri – Un grande amore e niente più

1974: Iva Zanicchi – Ciao cara come stai?

1975: Gilda – Ragazza del sud

1976: Peppino Di Capri – Non lo faccio più

1977: Homo Sapiens – Bella da morire

1978: Matia Bazar – …E dirsi ciao!

1979: Mino Vergnaghi – Amare

1980: Toto Cutugno – Solo noi

1981: Alice – Per Elisa

1982: Riccardo Fogli – Storie di tutti i giorni

1983: Tiziana Rivale – Sarà quel che sarà

1984: Al Bano e Romina Power – Ci sarà

1985: Ricchi e Poveri – Se mi innamoro

1986: Eros Ramazzotti – Adesso tu

1987: Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri – Si può dare di più

1988: Massimo Ranieri – Perdere l’amore

1989: Anna Oxa e Fausto Leali – Ti lascerò

1990: Pooh e/ Dee Dee Bridgewater – Uomini soli

1991: Riccardo Cocciante / Sarah Jane Morris – Se stiamo insieme

1992: Luca Barbarossa – Portami a ballare

1993: Enrico Ruggeri – Mistero

1994: Aleandro Baldi – Passerà

1995: Giorgia – Come saprei

1996: Ron e Tosca – Vorrei incontrarti fra 100 anni

1997: Jalisse – Fiumi di parole

1998: Annalisa Minetti – Senza te o con te

1999: Anna Oxa – Senza pietà

2000: Piccola Orchestra Avion Travel – Sentimento

2001: Elisa – Luce (Tramonti a nord est)

2002: Matia Bazar – Messaggio d’amore

2003: Alexia – Per dire di no

2004: Marco Masini – L’uomo volante

2005: Francesco Renga – Angelo

2006: Giuseppe Povia – Vorrei avere il becco

2007: Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa

2008 Giò di Tonno e Lola Ponce con “Colpo di fulmine”

2009 Marco Carta con “La forza mia”

2010 Valerio Scanu con “Per tutte le volte che..”

2011 Roberto Vecchioni con “Chiamami ancora amore”

2012 Emma con “Non è l’inferno”

2013 Marco Mengoni con “L’essenziale”

2014 Arisa con Controvento

2015 Il Volo con Grande amore 2° Nek con Fatti avanti amore 3° Malika Ayane con Adesso e qui

2016 Stadio con Un giorno mi dirai. 2° Francesca Michielin con “Nessun grado di separazione”. 3° Giovanni Caccamo e Deborah Iurato con “Via da qui”

Esclusi famosi dal Festival::

Ron, Alexia, Ivana Spagna, Syria, Silvia Salemi, Daniela Pedali, Jenny B, Rossana Casale, Shel Shapiro, Edoardo Vianello, Teddy Reno, i Matia Bazar, Annalisa Minetti, Manuela Villa, Andrea Rivera, l’accoppiata Banda Osiris/Quintorigo, i duetti Teo Teocoli/Tony Dallara, Povia/Baccini, Neri per Caso/Claudia Gerini, Tony Esposito/Dj Jad degli Articolo 31, e ancora Roy Paci, Andrea Mingardi, Omar Pedrini, Cristina Donà, Patrizia Laquidara, Alberto Fortis, Gerardina Trovato, Pacifico, i Modà, gli Almamegretta, i Dik Dik, i Camaleonti, i Tazenda, la Steve Rogers Band. Bocciati anche il Mago Otelma, Luca Sardella e Pippo Franco, le cui canzoni sono state giudicate inascoltabili.

Infine una domanda che Sanremo suscita: che fine hanno fatto i Jalisse?