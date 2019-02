Sport: Nasce l’associazione Ads Positano Run&Trail, una nuova realtà sportiva della Costa d’Amalfi

Il panorama dell’atletica campano, e del podismo in particolare, si arricchisce di una nuova associazione. Si tratta dell’Ads Positano Run&Trail, società polisportiva dilettantistica, affiliata alla Fidal, che con un già nutrito gruppo di atleti tesserati fa ingresso nel mondo dell’atletica leggera in Costa d’Amalfi per diffonderne la pratica e i valori. Questo progetto nasce per …Caso ( perdonatemi il gioco di parole), nel senso che sono bastati pochi incontri per trovarci tutti concordi nella volontà di costituire una nuova associazione sportiva, dedita in particolare modo alle discipline del podismo e del trail. Ma ha trovato fondamento sull’amicizia che, in questi ultimi anni, si è consolidata durante allenamenti e gare. Un legame che si è rafforzato anche grazie alle numerosissime partecipazioni ad eventi sportivi anche fuori regione, reso ancora più speciale in occasione delle sfide affrontate durante le maratone e gli ultratrail disputati. Esperienze, successi e aspettative condivise che cementano e consolidano questo progetto. Perché la nostra aspirazione è lavorare affinché la corsa possa esercitare la sua forza attrattiva nei confronti di tutti, dai bambini, ai ragazzi, agli adulti . Uomini e donne. L’obiettivo ambizioso è quello di coinvolgere i giovanissimi per cercare di formare una generazione che scopra, o riscopra, l’amore per l’atletica in modo da diffonderne la pratica a lungo termine ed intraprendere un percorso sportivo, con tutte le implicazioni relazionali che ne derivano. E per fare questo era necessario partire col piede giusto e presentarci con le credenziali di un’associazione affiliata Fidal. Che per i non addetti ai lavori, significa avere un bollino di certificazione aggiunto. Ci è costato un ulteriore sforzo, anche in termini economici , ma ne è valsa la pena. Tant’è che siamo l’unica società Fidal in Costa d’Amalfi!

Questi i nomi del direttivo della Positano Run&Trail : Vito Attanasio, Luca Casola, Anna Maria Caso, Giovanni Cuccaro, Antonio Cinque, Antonino Di Leva, Fabio Fusco.

Tecnico sportivo, Ivan Contino, Medico Sportivo, Giovanni Acampora.

Già i nomi sono una garanzia. Ho maturato una certa esperienza negli anni, frequentando l’associazionismo sportivo dall’interno e sono convinta che il valore aggiunto di questo gruppo è dato proprio dal vissuto dei soci fondatori. Tutti accomunati dal modo di vivere lo sport con leggerezza, senza prendersi troppo sul serio, considerandosi autentici amatori della corsa. Corsa come passione, divertimento, svago, scoperta della bellezza del territorio, esperienze da condividere.