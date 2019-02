Sport: Il Massa vince in casa

Vince in casa il Massa Lubrense: al Cerulli la formazione di Aiello batte 3-2 il Casamarciano e si mette a contatto con le formazioni della zona playoff. Resta invece a 16 il Casamarciano, ancora invischiato nella lotta per non retrocedere.

A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Vanacore e prima dell’intervallo, un calcio di rigore trasformato da Gargiulo porta la compagine di Aiello a riposo sopra di due.

Nella ripresa, però, il Casamarciano trova in avvio la rete che riapre i conti, con Rispoli che dopo appena un minuto fa 2-1.

Gli ospiti riescono anche a trovare il pareggio in rimonta con Falco al 17’, ma la seconda rete di giornata di Vanacore nei minuti conclusivi del match regala i tre punti al Massa

Lubrense, che si rilancia in classifica e vede la zona dei playoff.

Fonte Il Mattino