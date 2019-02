Sport. La Folgore Massa è pronta per il big match contro la Libellula Virtus Tricase

La Snav Folgore Massa è pronta ad affrontare uno dei match più importanti dell’intera stagione, infatti è partita in ritiro per giocare il big match contro la Libellula Virtus Tricase.

Questo in Salento sarà il primo test match in odore di serie A per i biancoverdi, infatti la squadra che andranno ad affrontare è una delle più forti in campionato.

Nella partita di andata, Tricase vinse al tiebreak con un 20-18 che è rimasto impresso nella mente dei tifosi, infatti la gara ha dato sfoggio di grande pallavolo.

Di sicuro una delle partite più belle mai giocate al Palasport di Sorrento.

Oggi la squadra avversaria si è rinforzata rispetto alla partita passata con l’arrivo del pallavolista Di Florio.

Fino alla scorsa settimana, Folgore e Tricase conquistavano a pari punteggio il secondo posto, poi, in concomitanza con la vittoria dei biancoverdi a scapito della Normanna Aversa, i leccesi, hanno lasciato tre punti sul campo al Taranto.

Ci sarà voglia di riscatto da parte degli avversari del Salento, obbligati a vincere per rimanere aggrappati al treno delle migliori.

Fare risultato in terra pugliese non è facile per nessuno. Lo sa bene la società che per questo motivo ha deciso di partire con un giorno d’anticipo nella giornata di ieri alle 14, pernottando così a Tricase ed arrivando al match con maggiore riposo e preparazione.

Il fischio d’inizio è previsto alle 19.30 di questa sera. Sarà fondamentale partire bene e mantenere alte percentuali soprattutto in battuta per impedire al forte registra Parisi di esprimere il suo gioco.

La Folgore potrà contare su tutti i suoi giocatori, pronti a dare battaglia.

Come sempre i ragazzi saranno in diretta streaming sulla loro pagina Facebook.

In Bocca al Lupo!