Da poco si sono spenti i riflettori sull’ultima edizione del festival di Sanremo che ha visto la vittoria di Mahmood con la canzone “Soldi”. Lo spirito che da sempre contraddistingue i napoletani non si è fatto attendere ed il youtuber partenopeo Diego Laurenti, conosciuto sulla piattaforma come “Iutubber Diego”, ha pensato di realizzare una parodia della canzone vincitrice in lingua napoletana, con tanto di sottotitoli in italiano. Il video è diventato subito virale ed in pochi giorni ha già superato le 150.000 visualizzazioni. Nella parodia viene stravolto il senso originario della canzone, il cui testo sottolinea il disagio di un’infanzia vissuta a Milano con un padre assente. Laurenti, invece, nel suo testo in dialetto parla di un uomo benestante che decide di spendere tutti i propri soldi piuttosto che prestarli agli amici perché sicuro che non gli verrebbero mai restituiti. La parodia della canzone di Mahmood è cliccatissima e sta spopolando sul web, forse anche più della versione originale.