Il Sorrento vince di rigore con il Team Altamura

Vittoria al Campo Italia per il Sorrento, che di rigore batte il Team Altamura in una gara sofferta. Dopo 10 minuti di gioco di grande equilibrio, l’unica occasione degna di nota è di marca rossonera: Masi, tutto solo al centro dell’area, non trova la coordinazione giusta per colpire la sfera al volo. Al quarto d’ora gli ospiti ottengono un penalty per tocco di mano in area, ma gli altamurani sprecano la chance con Palazzo che calcia fuori. Incredibilmente dopo dieci minuti, il signor Centi di Viterbo assegna un rigore al Sorrento per fallo in area, ma il tiro di De Angelis è neutralizzato da Volzone e Vitale sciupa tutto sulla ribattuta, sparando sulla traversa da due metri.

Al 35′ Caldore mette giù fallosamente Todisco in area, ed a incaricarsi dell’estrema punizione è De Rosa, che riesce a spiazzare Volzone. In conclusione del primo tempo, il Sorrento ha la possibilità di raddoppiare due volte con Chirullo: al 43′ il colpo di testa termina ad un soffio dal palo, mentre al 47′ si divora l’occasione da due metri. Nel corso del secondo tempo le due squadre lottano in campo, senza mai trovare la rete, solo in conclusione di gara il Team Altamura ha preoccupato il pubblico del Campo Italia con Herrera, con la palla che fortunatamente per i rossoneri si stampa sul palo. Tre punti preziosi per la squadra di Maiuri, che mette in cascina un risultato comunque importante in ottica salvezza.