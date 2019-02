Sorrento, ufficio anti abusivismo: il Comune cerca dirigente area tecnica. Parte il bando

Il Comune di Sorrento ha reso noto che è indetta un procedura selettiva per l’individuazione di un figura professionale in possesso di comprovata esperienza e specifica professionalità nell’Area Tecnica finalizzata al conferimento di un incarico di Dirigente del IV Dipartimento con contratto a tempo pieno e determinato. Il IV Dipartimento, ricordiamo, comprende Ufficio Attività produttive; Ufficio Abusivismo; Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Condono, Ufficio Anti Abusivismo. Difatti, la figura deve essere ricercata a causa del trasferimento ad altro settore dell’attuale dirigente Antonino Giammarino.

Per quanto concerne i requisiti per partecipare al bando, tra questi troviamo:

Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Età non inferiore a 18 e non superiore al limite ordinamentale previsto per la permanenza in servizio del personale nelle pubbliche amministrazioni;

Godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di provenienza o appartenenza in caso di cittadini italiani degli Stati membri dell’Unione Europea);

Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

Non avere condanne penali o altre misure che escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

Idoneità fisica all’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 68/1999;

Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, limitatamente ai candidati di sesso maschile soggetti a tale obbligo;

La conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato;

La conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

Diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria conseguito con il vecchio ordinamento (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) equiparate ad uno dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento indicati o titolo equipollente ex lege riconosciuto abilitante all’iscrizione all’ordine e/o albo professionale corrispondente; per i titoli equipollenti riconosciuti come abilitanti all’esercizio della professione il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione, idonea documentazione comprovante il riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio con uno dei titoli richiesti. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento da parte delle competenti autorità italiane;

Possono partecipare i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni direttive con funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, per l’accesso alle quali è richiesto il titolo di studio previsto per l’accesso alla dirigenza.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 14 febbraio.