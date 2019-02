Sorrento: Stupro al ristorante. Subito il processo per i due aguzzini

Le indagini, intanto, procedono. Ci sono intercettazioni telefoniche e la Procura di Torre Annunziata completa il puzzle: emerge che Pepe è un assuntore di droga e che si diverte a ospitare nel suo locale serate a base di cocaina. Nel giro c’è anche la Esposito che, sempre secondo la denuncia, coinvolge la ragazza, che inizialmente si oppone, poi alla terza serata cede e fa uso di cocaina.

La vittima, assieme alla Esposito, torna da Pepe altre due volte. Nell’ultima serata, quella del 12 novembre 2016, subisce la violenza sessuale: era nel locale con Pepe ed Esposito ed insieme consumano cocaina e bevono vino; la bottiglia finisce e stando al racconto della ragazza, Pepe chiede alla complice di prendere altro vino e poco dopo riempie il bicchiere della vittima che, dopo aver bevuto, si sente “un po’ strana e stordita” e con mancanza di forza per alzarsi.

Né Pepe né Esposito bevono quel vino. «Dopo ho solo vaghi ricordi – dichiara la vittima – Mi resi conto di essere nuda, stesa sul bancone del bar». Al suo fianco Pepe ed Esposito, seminudi, che a un certo punto litigano perché la ragazza vuole andare in ospedale: loro si oppongono. Intanto si fanno le otto del mattino.

“Ricordo che C. accusò M. dicendogli che sarebbe finita come con un’altra ragazza» spiega la vittima, la quale rivela che la Esposito una volta le disse che Pepe, in cambio di prestazioni sessuali anche con minorenni, cedeva cocaina, faceva regali o pagava qualche decina d’euro. Cento euro, per l’esattezza, “il costo” della vittima, la cui assunzione di Ghb è stata confermata dalle analisi del capello che hanno rilevato tracce di droga dello stupro nel periodo compreso tra ottobre 2016 e gennaio 2017, in pratica quello in cui ricade il 12 novembre.