Sorrento. Da stamattina aperto il cantiere per l’ultimazione del restyling di Corso Italia

Sorrento. Ancora lavori nel cuore della città in vista della stagione estiva. Questa mattina sono cominciati gli interventi per completare il restyling del tratto di Corso Italia compreso tra la centrale Piazza Tasso e l’ospedale. I lavori si concentreranno nell’area antistante il Bar Fauno e prevedono la sostituzione dell’asfalto con la pavimentazione in basoli. I tempi non sono brevi e, secondo l’ordinanza del comandante della locale Polizia Municipale, i lavori dovrebbero terminare entro il 30 marzo. Non sono gli unici lavori che stanno interessando la città. Infatti in Via degli Aranci proseguono quelli per completare la metanizzazione nei pressi del ponte della Circumvesuviana all’altezza di Marano. Nel tratto interessato la circolazione dei veicoli è consentita ma disciplinata dai movieri che regolamentano il flusso. Ancora nel vivo sono anche i lavori di restyling di Piazza Lauro. I vari cantieri ovviamente creano non pochi disagi con rallentamento del traffico, ma si spera che alla fine Sorrento sarà restituita ai sui cittadini ancora più bella e funzionale di prima.