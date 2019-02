Sorrento, è solo pari con il Gravina in Puglia

Finisce in parità la 24esima giornata di Serie D per il Sorrento, che in Puglia conquista solo un punto. I rossoneri di Mister Vincenzo Maiuri al “Stefano Vicino” vanno in vantaggio due volte, aprendo prima le danze con Bozzaotre al 6′, con il Gravina che pareggia nei primi minuti della seconda frazione di gara con Santoro (al 52′). Alfonso Gargiulo al 72′ rimette in pista i suoi, ma la formazione ospitante sigla il 2 a 2 alla mezz’ora con Mangiacasale. I rossoneri mancano all’appuntamento con la vittoria, con un Gravina che arrotonda il bottino nella concitata lotta per la salvezza.