Sorrento – Sanremo. Un bel rapporto fra le due località turistiche nel nome della canzone, Campania e Liguria abbracciate da una comunanza. Questa sera ci siamo trovati nel bar Primavera di Antonio Cafiero che ha il merito di tenere aperto un luogo di ritrovo , oltre che di dolcezze, nella Città del Tasso. Vsito che in piazza Tasso dei tre principali bar nessuno è aperto. Un plauso ad Antonio per il suo amore per il suo lavoro e la passione verso tutto ciò che è il mondo dello spettacolo e della cultura, tanto da poter essere un vero “ambasciatore” dei sorrentini per le occasioni più particolari da attori, cantanti, fino al Papa e Sanremo ovviamente.. “Ho tanti ricordi, come quando partimmo qui con l’auto in sette con tanto di dolci per tutti in auto da Sorrento a Sanremo e riuscimmo tutti ad entrare nell’ufficio stampa – ricorda Antonio Cafiero -, ma guarda che Napoli e la Campania sono sempre presenti, a cominciare dai fiori che sono nostri e non solo.. Sanremo è sempre Sanremo, un’occasione per raccoglierci tutti davanti alla tv per la musica italiana e apprezzarla..”. Intanto Positanonews è presente con collegamenti con Riviera 24 e con la giornalista Anna Laudati . Tutte le esperienze dei nostri lettori saranno pubblicate se inviate a direttore@positanonews.it

Servizio by Giglio / Ametrano