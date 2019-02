SORRENTO & SANREMO – IL PUBBLICO SEGUE IL FESTIVAL E LE NUOVE PROPOSTE

Festival di Sanremo 2019, la classifica della seconda serata: i Big più votati dalla sala stampa

La seconda serata di Sanremo 2019 ha regalato moltissime emozioni, anche un po’ grazie agli speciali ospiti che sono saliti sul palco del Teatro Ariston. Ancora una volta impeccabile la conduzione dei tre padroni di casa Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Oggi abbiamo avuto modo di riascoltare 12 dei 24 brani in gara. I Big super emozionati hanno dato il meglio di sé e hanno cercato di riproporre nel migliore dei modi la loro interpretazione canora. Incredibile e non del tutto approvata dal pubblico la classifica stabilita dalla somma dei voti della giuria demoscopica. Stavolta scopriamo invece la classifica (sempre parziale) della sala stampa.

Sanremo 2019, classifica seconda serata: i cantanti meno votati dalla sala stampa

La classifica di questa seconda serata del Festival di Sanremo 2019 è stata suddivisa in tre aree. Della zona blu (i Big più votati) fanno parte: Daniele Silvestre con Argentovivo, Arisa con Mi sento bene, Achille Lauro con Rolls Royce, Loredana Bertè con Cosa vuoi da me. Nella zona Gialla (i Big in bilico) troviamo: Ex-Otago con Solo una canzone, Il Volo con Musica che resta, Ghemon con Rose Viola, Paola Turci con L’ultimo ostacolo. Nella zona rossa (i Big meno votati) ci sono invece finiti: Shade e Federica Carta con Senza farlo apposta, Nek con Mi farò trovare pronto, Negrita con I ragazzi stanno bene, Einar con Parole nuove.