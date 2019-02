Sorrento, ripristino fermata EAV a piazza Tasso: ecco la petizione

Ripristinare la fermata EAV in piazza Tasso a Sorrento. E’ questa la richiesta dell’ex candidato al Comune Rosario Lotito, il quale ha messo su una petizione che ha già raccolto, in poco più di 48 ore, un centinaio di sostenitori. Nella nota ufficiale si legge:

“Con un comunicato diffuso il primo ottobre dell’anno scorso l’Eav ha reso nota l’intenzione di sopprimere la storica fermata di piazza Tasso di fronte all’imbocco di via Correale: “Si comunica alla spettabile clientela – scriveva l’azienda – che, a seguito Ordinanza n°188 del Comune di Sorrento, con decorrenza immediata è soppressa la fermata in piazza Tasso. Di conseguenza, gli autobus delle linee interessate effettueranno le fermate come di seguito riportato:

proveniente da Massa Lubrense: via degli Aranci (altezza acquedotto) – piazza Lauro;

proveniente da Marina Grande: via degli Aranci – stazione;

proveniente da Marina Piccola: piazza Sant’Antonino – Stazione.

Ma è mai possibile che quando si fanno delle ordinanze non si tiene assolutamente conto dei bisogni dei cittadini? Ma a questi grandi strateghi è balenata mai l’idea che una persona su una sedie a rotelle, una persona con ridotta funzionalità degli arti inferiori, una persona anziana o semplicemente una mamma con un passeggino deve arrivare fino alla fermata di parco Lauro? Passi quando è bel tempo ma quando piove? Quando fa freddo? Quando fa quel caldo insopportabile? Non so dare una risposta aiutatemi voi a comprendere tale scellerata decisione che, almeno apparentemente, non segue nessuna logica”.

Clicca qui per leggere la petizione.

Ricordiamo inoltre che è entrata finamente in vigore l’ordinanza che vieta la circolazione ad autobus e mezzi pesanti di grosse dimensioni in via Atigliana e via Casarlano, le strade che conducono verso la zona collinare.