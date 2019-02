Sorrento. Questa mattina, gli studenti del liceo artistico-musicale “F.Grandi” hanno scioperato contor il nuovo esame di stato. Uno sciopero previsto a livello nazionale che ha bloccato le scuole di tutta Italia. Il nuovo esame di maturità, infatti, debutterà quest’anno e, per la prima volta non ci saranno la terza prova e la tesina al colloquio, ma verrà inserita una seconda prova “mista” con materie che varieranno in base all’indirizzo di studio. Per i ragazzi i cambiamenti sono troppo importanti e lamentano il poco tempo a disposizione per prepararsi a dovere. Anche a Napoli sono previste manifestazioni e cortei. Il liceo “F. Grandi” è stato l’unico istituto superiore della penisola sorrentina a partecipare allo sciopero. Gli studenti per manifestare il proprio dissenso contro il nuovo esame di stato hanno deciso di non partecipare alle lezioni. Sono rimasti fuori scuola a motivare e discutere i loro sciopero. Positanonews è con loro.