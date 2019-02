Sorrento: Pubblicati i bandi Gal Terra Protetta. E’ Caccia ai fondi per le imprese

Nei giorni scorsi, i progetti vennero illustrati al Comune di Sorrento. Un appuntamento cruciale a cui presero parte anche rappresentanti regionali.

«L’incontro che abbiamo promosso è estremamente importante, per offrire a tutti gli operatori le informazioni necessarie per concorrere ai bandi – ha spiegato sul punto il presidente del Gal Terra Protetta, Giuseppe Guida – Le varie misure prevedono incentivi alla nascita di nuove imprese, per sostenere soprattutto l’occupazione giovanile e femminile e ridurre l’esodo dal territorio, alla creazione e allo sviluppo di attività e servizi nel settore extra- agricolo, al sostegno alla diversificazione delle attività agricole e agli investimenti pubblici in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala, come centri di accoglienza ed informazione. Ed, infine, a fornire dotazioni finanziare per il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, intervenendo nelle situazioni di maggior degrado e marginalità, nonché sul fronte della sensibilizzazione ambientale».