Sorrento, processo Boxlandia chieste le conferme delle condanne . Perché il progetto che prevedeva la realizzazione di un’autorimessa interrata in un fondo di vico III Rota fu autorizzato con un permesso di costruire fuorilegge, riporta Salvatore Dare Su Metropolis . Sono queste le richieste formulate dalla procura generale di Napoli nei confronti dei tre imputati per il noto processo Boxlandia: a giudizio ci sono il proprietario del terreno Adriano Bellacosa e i commissari ad acta della Provincia di Napoli Lucio Grande e Dario Perasole, già condannati a un anno e otto mesi (con sospensione della pena) in primo grado. La prossima udienza è in programma tra qualche giorno e vedrà discutere le difese, poi il collegio della Corte d’Appello di Napoli si ritirerà in camera di consiglio per emettere la sentenza. Le associazioni ambientaliste, Wwf e Verdi, difese dagli avvocati Giovanbattista Pane e Giovanni Pollio, sono le parti civili.

Tutto parte nell’ottobre del 2010 quando iniziarono a spun- tare sospetti sull’intervento nel fondo di vico III Rota. Ad autorizzare i lavori furono proprio Grande e Perasole dopo che Soprintendenza e Comune di Sorrento negarono il permesso di costruire. Per il Tribunale di Torre Annunziata quell’autorimessa non poteva essere realizzata perché l’autorizzazione venne rilasciata su un falso presupposto. Quale? Quello secondo cui non c’erano violazioni dei vincoli urbanistici che, in realtà, definiscono “satura” la zona di vico Rota escludendo incrementi volumetrici, compresi quelli per mettere su un’autorimessa a 3 livelli con 252 box. Fu un esposto del presidente del Wwf di Sorrento, Claudio d’Esposito – a cui si unì l’allora consigliere comunale di minoranza Rosario Fiorentino – a far scattare le indagini. Ma la svolta avvenne con un dossier inviato alla Procura di Torre Annunziata dal compianto Giovanni Antonetti, leader Idv. Il cantiere venne sequestrato dalla polizia, poi l’inchiesta e il processo.

Le parti civili Wwf e Vas hanno lottato strenuamente durante le udienze tentando di dimostrare l’irregolarità della procedura seguita per realizzare il maxi parcheggio. Un obiettivo raggiunto e che è stato ripetuto dinanzi alla Corte d’Appello. E proprio mentre a Sorrento il Comune, dopo i solleciti degli ambientalisti, ha emesso mesi fa un’ordinanza per il fondo dove erano stati previsti i box così.

C’è dell’altro. Nei giorni scorsi in sede di conferenza dei servizi è stato ripresentato l’ennesimo progetto che prevede un parcheggio nel fondo sventrato. In campo ancora la ditta Edilgreen, che avviò gli interventi nel 2010. Ma gli ambientalisti hanno nuovamente formulato pesanti perplessità sulla proposta. Alla fine, fumata nera e niente cantieri aperti. «Sono passati 18 anni dalla fantomatica legge regionale 19/2001 – dice il leader Wwf, d’Esposito – la cui erronea e forzata interpretazione ha permesso di modificare il paesaggio agricolo della penisola sorrentina con una violenza senza precedenti resa possibile da una fervente attività di ruspe e betoniere, abili e frenetiche nel trasformare gli storici fondi agricoli con agrumi, noci, ciliegi e ulivi secolari, in enormi baratri in cemento dove parcheggiare le auto, col millantato e, ormai, sbugiardato proposito di risolvere il problema del traffico e dell’inquinamento e la promessa (mai mantenuta) di chiudere i centri storici al traffico. Ora che il business Boxlandia sembrerebbe saturo, nonché imploso sotto il peso di una miriade di sentenze e noie giudiziarie, collezionate in 15 anni di tenace opposizione ambientalista».