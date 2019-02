Sorrento, Piano di Sorrento: Quattrocento candidanti per i nove posti da spazzino

Sono arrivate 400 candidature per le nove assunzioni che Penisola Verde conta di poter concludere già entro la primavera.

Nei prossimi giorni inizieranno anche selezioni e colloqui.

Un vero e proprio boom dunque per le assunzioni che giunge puntuale in una fase molto calda per la questione Nu in penisola sorrentina.

I Comuni stanno ragionando sulla possibilità di staccarsi dall’Ambito territoriale della provincia di Napoli istituendo un mini Ato della Terra delle Sirene magari con la nascita di una maxi azienda consortile che possa gestire l’appalto per la raccolta e il conferimento della spazzatura.

Il termine per la presentazione delle domande sono scaduti lo scorso fine settimana. L’elenco degli ammessi sarà esposto negli uffici di Penisolaverde di via degli Aranci a Sorrento da lunedì 18 febbraio a venerdì 22 febbraio In questo lasso di tempo verranno fornite ai candidati informazioni sul procedimento di selezione. Le prove, come ha già spiegato Luigi Cuomo, il direttore dell’azienda, tenderanno ad accertare la conoscenza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro tra cui sistema della differenziata, manutenzione del verde pubblico e delle strade, codice della strada e organizzazione del lavoro. Oltre a ciò richieste abilità pratiche.

Al termine delle selezioni si redigerà una graduatoria finale con i nove assunti. I candidati all’assunzione devono soddisfare alcuni requisiti minimi tra cui cittadinanza comunitaria o possesso del permesso di soggiorno, assenza di condanne penali o procedimenti in corso, idoneità fisica all’impiego, diploma di scuola secondaria (ex licenza media) e possesso della patente di guida B o superiore. A parità di risultato delle prove di selezione, costituirà titolo di preferenza il possesso di uno o più dei requisiti sussidiari come anzianità di iscrizione al centro per l’impiego di almeno 24 mesi e residenza nei Comuni di Sorrento e Piano di Sorrento e comuni limitrofi da almeno quattro anni. Nel corso della selezione saranno valutati pure titoli di studio e l’esperienza lavorativa in settori analoghi.