Sorrento-Piano di Sorrento, concorso Penisolaverde: ecco l’elenco degli ammessi

Sorrento-Piano di Sorrento. Sono stati resi noti i nomi degli ammessi alla prima prova del concorso incentrato sull’assunzione di nove persone in Penisola Verde. Si tratta di 287 persone ammesse: cliccando qui potete leggere l’elenco completo.

Si era parlato di oltre 400 candidature pervenute. Le prove, come ha già spiegato Luigi Cuomo, il direttore dell’azienda, tenderanno ad accertare la conoscenza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro tra cui sistema della differenziata, manutenzione del verde pubblico e delle strade, codice della strada e organizzazione del lavoro. Oltre a ciò richieste abilità pratiche.

Al termine delle selezioni si redigerà una graduatoria finale con i nove assunti. I candidati all’assunzione devono soddisfare alcuni requisiti minimi tra cui cittadinanza comunitaria o possesso del permesso di soggiorno, assenza di condanne penali o procedimenti in corso, idoneità fisica all’impiego, diploma di scuola secondaria (ex licenza media) e possesso della patente di guida B o superiore. A parità di risultato delle prove di selezione, costituirà titolo di preferenza il possesso di uno o più dei requisiti sussidiari come anzianità di iscrizione al centro per l’impiego di almeno 24 mesi e residenza nei Comuni di Sorrento e Piano di Sorrento e comuni limitrofi da almeno quattro anni. Nel corso della selezione saranno valutati pure titoli di studio e l’esperienza lavorativa in settori analoghi. La procedura prevede l’assunzione di cinque operatori ecologici avente qualifica di operaio, con contratto part-time al 67% con inquadramento di primo livello. Poi, per gli altri quattro posti di lavoro, ci sarà un ingaggio full time e che prevederà anche l’incarico di manutenere il verde pubblico. I nove candidati vincenti saranno assegnati o al comune di Sorrento o a quello di Piano di Sorrento.