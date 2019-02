Sorrento. Nuovo patto tra sindaci: salvo il Giudice di Pace

L’ente capofila del progetto dovrebbe sempre rimanere Sorrento che, stando alle indiscrezioni trapelate nel corso degli ultimi giorni, dovrebbe farsi carico ancora una volta del quaranta per cento delle quote del contributo necessario per mantenere in attività il tribunalino di via degli Aranci.

A seguire, sempre stando ai rumors, si impegneranno nella misura del 12 per cento gli altri cinque Comuni cioè Massa Lubrense, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense. Si tratta di un intervento positivo, che consentirà sia ad avvocati e amministratori di giustizia sia ai cittadini di usufruire ancora di un servizio cruciale. Se il protocollo dovesse essere firmato, sfumerebbe via nuovamente il vero e proprio incubo di dover raggiungere il Tribunale di Torre Annunziata con tutte le conseguenze negative del caso in merito ai tempi di percorrenza della Statale sorrentina sia all’assenza di servizi di trasporto pubblico di eccellenza. Proprio l’annosa emergenza legata ai trasporti ha suggerito alle amministrazioni l’intenzione di non mollare e far sì che il Giudice di Pace possa rimanere aperto.

A proposito di ripartizione delle spese. Proprio a fine anno, i Comuni della penisola sorrentina si sono incontrati per poter stabilire il rendiconto dei costi sostenuti per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Spuntò anche un verbale del comitato tecnico gestionale nominato a proposito del Giudice di Pace nel quale venivano riepilogate le posizioni delle varie amministrazioni municipali.