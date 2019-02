Sorrento . Nuova pizzeria Da Franco, Food Filosophy, questa domenica sera una inaugurazione solidale davvero da apprezzare per noi di Positanonews, oltre alla pizza e alle mozzarelle i regali serviranno per raccogliere fondi per l’acquisto di un elettrocardiografo. Il successo è stato, come era scontato, strepitoso, migliaia di bocconcini, oltre cento metri di pizza, tutto è stato apprezzato..

Franco dunque da Vico Equense, alla storica , e frequentatissima , pizzeria del Corso Italia, ora arriva a via Fuorimura con un locale elegante e raffinato , una pizzeria gourmet? I Savarese rispondono a Positanonews “Questo locale non è da intendere come gourmet , ma un locale che va nel solco della nostra tradizione, la bellezza del posto è dovuta alle scelte degli architetti d’ interni”. Troverete tantissimo sulle nostre pagine facebook Positanonews, Enogastronautanews, foto video e altro ancora tanti auguri.