Sorrento. Il Museo Correale di Terranova ospiterà il laboratorio di Servizio Civile, saranno reclutati otto giovani dai 18 ai 35 anni

Sorrento. Il Museo Correale di Terranova nei prossimi sei mesi ospiterà il laboratorio di Servizio civile che vedrà otto giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Una bella opportunità che permetterà di vivere un’esperienza unica a contatto con il mondo dell’arte e con un guadagno mensile di circa 500 euro. Il Comune di Sorrento ha già approvato un impegno di spesa di 11.000 euro e mira con questo progetto ad aumentare le visite al Museo, grazie anche ad un ricco calendario di eventi culturali da predisporre per la prossima estate. Inoltre ci sarà una maggiore comunicazione grazie all’utilizzo dei social network che permetteranno di far conoscere ancor di più la valenza culturale ed artistica del Museo sorrentino. L’amministrazione guidata dal primo cittadino Giuseppe Cuomo già agli inizi di dicembre aveva dato il via ai primi passi per la realizzazione del progetto, impegnando 15.000 euro. Anche il Museo Correale ha sbloccato i fondi necessari per questa nuova esperienza per una cifra pari a circa 18.000 euro. Sicuramente sarà una valida occasione per valorizzare ancora di più quello che rappresenta uno dei maggiori tesori di Sorrento, ricco di arte e cultura.