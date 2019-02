Sorrento . Morte Gea Ferola. Quattro anni di condanna a 21enne di Piano

Sorrento / Torre Annunziata ( Napoli ) . Quattro anni di condanna al 21enne di Piano che ha travolta tre anni fa, il 30 luglio 2016, Gea Ferola. La donna tornava da lavoro al ristorante di Marina Grande , che gestiva con la famiglia e fu investita in pieno centro , di fronte all’ufficio postale fra Piazza Lauro e il Corso Italia, dal giovane che a bordo del motociclo si dirigeva verso Sant’Agnello.

Sposata, madre di tre figli, la sentenza non le potrà ridare la vita . La famiglia si è costituita parte civile con gli avvocati Dario Gagliano e Giuseppe Di Gennaro. In attesa delle motivazioni e dell’eventuale processo bis in Appello. Dopo la morte di Gea Ferola la Procura di Torre Annunziata le indagini condotte dalla polizia stradale di Sorrento portarono a una forma di custodia cautelare perchè ritesero che vi fossero condizioni alterate per via della presunta assunzione di sostanze stupefacenti.

Al Tribunale di Torre Annunziata, si celebrò l’attesa udienza preliminare dinanzi al gup Emma Aufieri. Il sostituto procuratore Andreana Ambrosino chiese e ottenne il decreto di rinvio a giudizio. La Procura oplontina aveva chiesto otto anni, ridotti a tre dal Giudice con una sentenza emessa lo scorso dicembre. Il ragazzo fu uno dei primi arrestati per la nuova legge per omicidio stradale in Campania. Ora la difesa proporrà appello , ma l’emergenza rimane la sicurezza stradale sempre a richio in Penisola Sorrentina.