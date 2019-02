Sorrento, morì dopo l’operazione alla milza: a maggio si deciderà sul rinvio a giudizio dei tre medici

Verrà presa la decisione ufficiale il prossimo 9 maggio circa il rinvio a giudizio dei tre medici dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento che sarebbero coinvolti nella morte di una 70enne di Gragnano, Elena Migliozzi, la quale venne operata per l’asportazione della milza. Come rivela Metropolis, a maggio, quindi, verrà presa la decisione definitiva circa il rinvio a giudizio dei camici bianchi: questi potrebbero andare a processo per omicidio colposo.

I fatti, ricordiamo, risalgono al 2015. La Migliozzi venne trasferita da Vico Equense a Sorrento perché si necessitava una tac dopo aver rilevato presenza di liquido nell’addome (si era presentata in ospedale per una ferita ad una gamba). Dopo gli esami all’ospedale Santa Maria della Misericordia venne riscontrata una lesione alla milza e quindi fu operata. Durante l’operazione, però, i medici riscontrarono che la milza in realtà non era per nulla lesionata. Venne trasferita in rianimazione, ma le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate, di conseguenza, sopraggiunse la morte qualche giorno dopo. La denuncia del figlio della donna portò ad un’inchiesta della Procura di Torre Annunziata. Il responso dei medici, consulenti della Procura, che hanno effettuato l’autopsia evidenziò come si trattasse di un evidente errore diagnostico. La milza non era lacerata. La scelta, quindi, di eseguire la laparotomia esplorativa fu inadeguata. La morte sarebbe sopraggiunta a causa della ferita alla gamba non curata. Difatti, i medici che avevano effettuato l’autopsia parlarono di imperizia e imprudenza.

Tesi completamente opposta quella del medico consulente nominato dai medici accusati, il quale ha affermato come questi abbiano agito facendo tutto quello che era necessario, in quanto il quadro clinico della paziente rendeva obbligatorio un intervento, considerando anche che la donna era in stato di choc con la pressione in calo e i valori d’allarme per l’emoglobina.