Sorrento. Per i mesi di febbraio e marzo lo sportello Inps sarà aperto due giorni alla settimana. Ecco gli orari

Sorrento. Per venire incontro alla crescente esigenza dell’utenza lo sportello Inps, ubicato in Via degli Aranci, presso gli Uffici del Giudice di Pace, nei mesi di febbraio e marzo resterà aperto, oltre che il martedì come di consueto, anche il giovedì sempre dalle ore 8.30 alle 13.30. Sicuramente un servizio che va incontro ai cittadini garantendo la possibilità di ricevere consigli e consulenze due volte a settimana.