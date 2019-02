Sorrento. Martedì consiglio e poi la Giunta. Cuomo spera nella Regione e va a Gerusalemme, Pontecorvo in Vietnam . E’ guerra?

Sorrento. Dopodomani , martedì, il consiglio comunale per l’approvazione del bilancio, dopo ci dovrebbe essere la nomina tanto attesa della Giunta prima del viaggio a Gerusalemme in Israele del sindaco Giuseppe Cuomo. Sembra tanto un viaggio spirituale in cerca di una benedizione forse per la candidatura alla Regione Campania, dopo Roma Cuomo ci prova con Napoli, ma dovrà farsi Pompei a piedi per riuscirci visto che il collega di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani sembra aver stretto un’asse col sindaco di Meta Peppe Tito, come Positanonews ha riportato in anteprima.

Non solo Cuomo si troverà a far i conti con chi ha poi escluso dal suo gruppo, dopo essersi liberato legittimamente di Marco Fiorentino, si è liberato anche dell’assessore Mario Gargiulo del Ponte. E il gruppo di Pontecorvo non sembra essersi messo a ragionare e, forse, si prepara alla guerra. Già perchè se per Cuomo andare a Gerusalemme sembra un modo per cercare ispirazione per la Regione, Pontecorvo col suo viaggio in Vietnam evoca fantasmi di guerre andate..

Tutto appare destinato a risolversi soltanto dopo il via libera al bilancio, provvedimento chiave che l’amministrazione del sindaco Giuseppe Cuomo intende portare in discussione in consiglio comunale al più presto. Previsto, così come già ipotizzato da settimane, l’aumento della tassa sui rifiuti, rincaro possibile nella misura probabile del cinque per cento.

Cuomo deve trovare il posto per due assessori dopo aver fatto fuori dall’esecutivo Mario Gargiulo della civica Il Ponte perché tirò la volata ai candidati alle Politiche del Pd secondo alcuni, per conflitti di interesse secondo i bene informati , poi fu Franco Parlato, chiamato a gestire la delega al bilancio ad andarsene. Parlato era il trait-d’union con Marco Fiorentino, spezzato il filo poi è stato rimesso tutto in discussione .

Il Ponte difficile che tradisca Mario Gargiulo, che sornione sta preparandosi per la guerra anche lui, Guglielmina Ciampa e Alessandro Acampora, Emilio Moretti, nessuno sembra andrà ad occupare il suo posto .

Un coinvolgimento ci sarà per il gruppo Rinnovamento popolare per la Grande Sorrento riconducibile ai consiglieri comunali Luigi Di Prisco ed Elvira De Angelis. Questo nuovo movimento, nato dopo una scissione nella civica La Grande Sorrento, al quale andrà probabilmente presidenza del consiglio comunale. L’assessorato dovrebbe andare al consigliere comunale Mariano Gargiulo, della civica La Grande Sorrento. Per l’ultimo tassello si dovrà vedere , ma forse potrebbero essere due, con un cambio in quota rosa per Rachele Palomba