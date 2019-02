Sorrento. “A Marina grande il mare non ha avuto pietà, ora che parta la rinascita”! Il post di Mario Gargiulo diventa virale

Sorrento. Questa mattina Positanonews Penisola sorrentina sul posto a documentare. Ecco il post di Mario Gargiulo diventato virale che merita di essere ripreso: “Il mare non ha avuto pietà: un peschereccio distrutto, un solarium devastato e altri danni per ora incalcolabili. Stamattina mi sono precipitato a Marina Grande dove, mentre i pescatori tentavano di proteggere le loro imbarcazioni, ho potuto respirare la solidarietà reciproca che ancora tiene unita la nostra comunità. Da cittadino ringrazio chi, a cominciare dalle forze dell’ordine, è stato per ore in prima linea contro la furia del vento. Ora rimbocchiamoci le maniche e sosteniamo aziende e pescatori colpiti: la rinascita di Marina Grande deve partire da qui.”

Questa Foto sono di Luigi Garbo uno dei fotografi più bravi e sensibili di Sorrento