Sorrento: Marcia in pensione. La carottese Rossella Russo, tra i possibili candidati al comando della polizia municipale

Arriva la conferma per il pensionamento del Comandante della Polizia Municipale Antonio Marcia, data dalla determina adottata dal Dirigente che si occupa del personale, il dottor Donato Sarno. L’atto con cui viene disposto il collocamento a riposo “per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01 settembre 2019 il dipendente signor Marcia Antonio – Dirigente a tempo indeterminato Comandante VV.UU.”.

E’ cominciata, quindi, la ricerca al suo successore ed il nome che circola con maggiore insistenza continua ad essere quello dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Piano di Sorrento Rossella Russo, che attualmente ricopre lo stesso incarico – anche se non in posizione dirigenziale – al Comune di Massalubrense. Una curiosa coincidenza, visto che anche Marcia, prima di passare a dirigere i vigili urbani di Sorrento prestava servizio a Massalubrense.

Altro particolare non secondario, il Comune di Sorrento nel 2020 andrà al voto, per cui potrebbe anche essere che nelle more si adotterà una soluzione tampone, per poi poter rinviare tutto alla prossima Amministrazione.

Sar, probabilmente, una partita che si giocherà su più tavoli.