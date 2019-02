Sorrento. Le prova tutte il WWF Terre del Tirreno guidato da Claudio d’ Esposito per salvare il verde in Penisola Sorrentina . L’ultima guerra è contro il Comune e la TERNA per fermare i lavori a un fondo di settemila metri quadrati diboscato per fare spazio a una stazione elettrica e a un parcheggio.

E’ partito un esposto alle Procure generali della Cassazione e della Corte d’appello di Napoli sull’opera autorizzata dal Comune e avviata dalla società Terna.

Il lavoro, come è ben noto, si sta realizzando nei pressi del Cimitero e proprio questo è uno dei punti dell’esposto che rileva il “mancato rispetto della distanza minima dal cimitero”, che è di 200 metri per legge , salvo deroghe che dovrebbero essere approvate in consiglio comunale, e si fa presente che c’è ” il vincolo archeologico che grava sull’area” e si parla anche di valutare quello “idrogeologico” visto che si prevede la costruzione di un imponente edificio a breve distanza dal rivo San Renato.

Le foto pubblicate sul social network Facebook da Claudio d’ Esposito e dal WWF sono impressionanti , aranci, noci e ulivi sterminati per la nuova stazione elettrica e il collegamento via cavo per Capri per consentire l’eliminazione di dieci tralicci e la costruzione dell’ennesimo traliccio.

Per il WWF c’è qualcosa che non quadra “Non si trova il decreto con cui il ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato i lavori né nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune col parere favorevole della Soprintendenza né nella relazione paesaggistica allegata al progetto. Se è così in base a quale titolo gli alberi sono stati tagliati?”, si chiedono gli ambientalisti e i cittadini .

Non manca la replica di Terna . «Il progetto della stazione elettrica, inclusa l’operazione di mascheramento, è stato esaminato e approvato dagli organi competenti quali il Comune e la Soprintendenza. D’intesa con l’amministrazione, inoltre, si sta definendo un piano di ripiantumazione degli alberi in quella stessa area che sarà reso noto appena disponibile. L’opera rientra negli interventi programmati da Terna con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità della rete elettrica in Costiera, oggi servita da impianti risalenti agli anni Sessanta.”

Ora spetta agli organi competenti rispondere ai quesiti degli ambientalisti e verificare se sia tutto regolare.