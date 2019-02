Sorrento. La plastica tra i tentacoli della medusa, la foto bella e drammatica di Marco Gargiulo

Il fotografo sorrentino Marco Gargiulo ha immortalato in uno scatto superlativo un’esemplare di medusa Pelagia noctiluca, più comunemente conosciuta come vespa di mare. La foto è stata scattata nelle acque della Marina di Puolo, a Massa Lubrense, e racchiude bellezza e drammaticità. Bellezza inconfutabile per la magia dei colori e delle luci. Drammaticità perché tra i tentacoli della medusa è rimasto imprigionato un pezzo di busta di plastica. Sul suo profilo social Marco Gargiulo ha commentato la sua foto con queste parole: “Così rischiamo di distruggere il nostro mare e l’intero pianeta”. E purtroppo ha pienamente ragione, siamo custodi di un patrimonio naturalistico che andrebbe salvaguardato e protetto, ma così non è. La sua foto serve a farci riflettere sul male che stiamo facendo alla nostra terra.