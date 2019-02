Sorrento, Guarracino junior nel segno di papà Antonio: che gol con la Juve Stabia Under 17!

Un talento alla corte delle vespe che di nome fa Mariano Guarracino. Figlio dell’ex tecnico del Sorrento, Antonio Guarracino, sta dimostrando di essere sempre più decisivo con la maglia della Juve Stabia Under 17: nell’ultimo incontro con i pari di età della Sambenedettese (terminato 1 a 0 al Menti), ha realizzato una rete direttamente da calcio d’angolo, portando a quota sei il bottino di gol stagionali.



Mariano è nel giro della Nazionale Under di Lega Pro e la sua carriera è già in ascesa, inoltre può vantare un mentore di tutto rispetto: Guarracino junior sicuramente seguirà le orme del papà Antonio, potendo dire la sua già in questa categoria. Noi di Positanonews auguriamo un futuro radioso ad alti livelli, a questo talento calcistico del nostro territorio.