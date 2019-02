A Sorrento evento super gastronomico al supermercato Pollio, dove questa mattina alle ore 11, lo chef Andrea Napolitano ha preparato ottimi piatti in occasione dello Show Cooking.

Lo Show Cooking è una delle tante novità che il supermercato Pollio ha organizzato per il 50° anniversario. Infatti fino al 30 Giugno si festeggia con tante sorprese riservate ai clienti e con un grande concorso #CANCELLAeVINCI dove si possono vincere tanti buoni spesa.

Lo Chef Andrea Napolitano ha preparato gustosi piatti inediti:

Pasta mista con zucca, fonduta di provolone del Monaco e tarallo alle mandorle

Riso integrale saltato con crema di zucchine, gamberetti e limone.

Scoprite tutte le altre sorprese che il Supermercato Polluo ha riservato per voi, nel punto vendita in via degli Aranci, 157 Sorrento