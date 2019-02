SORRENTO GOLFO. MARE CON VENTO A 60KM ORA -ONDE ALTE 2 METRI

Tempesta di vento e mare nel Golfo, con bollettino in peggioramento fino a domani domenica. Nave MSC METHONI portacontainer e nave EXCELSIOR Passenger/Ro-Ro Cargo Ship, proveniente da Palermo impossibilitate ad entrare in porto a Napoli. Il Golfo di Napoli con il suo traffico è fermo. Collegamenti da e per Sorrento sospesi.

Il Golfo di Salerno, meno esposto al vento del Nord, registra comunque vento a 45 km ora, e onde alte 1,5 metri.

GOLFO DI NAPOLI SABATO 23 FEBBRAIO 2019

Ora Mare Alt. Onda Vento (nodi) Tempo Temper. Precipitaz. Pressione UV 10.00 molto mosso 159 cm NNE 25.7 / max 29

molto forte 6.5 °C – 1022 mb 3.1 13.00 molto mosso 187 cm NE 25.9 / max 28.4

molto forte 5.9 °C – 1022 mb 4.8 16.00 molto mosso 184 cm NE 26.7 / max 29.2

molto forte 6.1 °C – 1023 mb 1 19.00 molto mosso 170 cm NE 24.7 / max 27

molto forte 6.1 °C – 1024 mb 0 22.00 molto mosso 155 cm NE 23.2 / max 25.1

molto forte 6.3 °C – 1025 mb 0

Temperatura dell’acqua in superficie: 9.5 °C