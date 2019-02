Sorrento in ginocchio per il maltempo, il sindaco di Castellammare di Stabia esprime la sua solidarietà

Sorrento continua a fare i conti con i danni subiti in seguito al forte vento di sabato scorso che ha messo in ginocchio in particolar modo il borgo di Marina Grande, al punto da portare il sindaco Giuseppe Cuomo a chiedere lo stato di calamità naturale. Ed al primo cittadino sorrentino giunge la solidarietà di Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia, il quale ha dichiarato: “L’accorato appello del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, che ha chiesto lo stato di calamità naturale, evidenzia il suo legame profondo con la città e la preoccupazione per le sorti di un territorio martoriato dalle mareggiate generate dal temporale. Esprimo la mia piena e totale solidarietà nei confronti dell’amico Giuseppe Cuomo. Conosco bene la difficoltà nel fronteggiare i problemi correlati al rischio idrogeologico che coinvolge questo territorio. Problemi che affrontiamo quotidianamente con determinazione e grinta per preservare la bellezza delle nostre città”.