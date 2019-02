Sorrento. Non si placa il forte vento che da questa notte sta flagellando la penisola sorrentina provocando ingenti danni e disagi tra la popolazione. Anche Marina Grande non è stata risparmiata e le onde altissime e forti stanno creando notevoli danni, con le imbarcazioni spostate e sbattute contro la banchina come se fossero dei modellini giocattolo. Il borgo sorrentino è letteralmente in ginocchio. Purtroppo l’allerta meteo è stata prorogata fino alla mezzanotte di domani ma ci si augura che il vento possa diminuire in modo da non provocare ulteriori danni.